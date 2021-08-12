Мужчина 7 августа ушел из дома и не вернулся.

Под Ивано-Франковском нашли тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали несколько дней.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Известно, что Фома Алексей Иосифович 7 августа ушел из дома и не вернулся. Об исчезновении прикарпатца с заявлением в полицию Ивано-Франковска обратилась его жена.

Вчера, 11 августа, тело разыскиваемого обнаружили в лесополосе вне населенного пункта села Черниев, Ивано-Франковской территориальной общины.

По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Денис Прядко