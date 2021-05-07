Когда сотрудник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а затем попытался скрыться и наехал на сотрудника полиции.

В Вишневом Киевской области неадекватный водитель сбил полицейского и совершил три дорожно-транспортных происшествия.

Об этом в Facebook сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов.

В четверг, 6 мая, патрульный зафиксировал нарушение правила проезда перекрестка водителем автомобиля Nissan - он повернул с крайней правой полосы налево.

Когда сотрудник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а затем попытался скрыться и наехал на сотрудника полиции.

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"В результате повлек еще три ДТП. Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Впрочем, следователь другого мнения", - рассказал Небитов.

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УКУ - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или даже пожизненное заключение.

Пострадавший сотрудник полиции сейчас находится на больничном.

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Автор: Денис Прядко