Под Киевом машина сбила ребенка на глазах у бабушки
В селе Лосятин Васильковского района Киевской области 29 июля около 21:00 автомобиль "Нива" сбил 6-летнюю девочку на глазах у бабушки.
Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Сейчас девочка находится в реанимации, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
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"Водитель внедорожника не успел среагировать, в результате чего наехал на ребенка. Девочку немедленно госпитализировали – ее состояние оценивается, как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что по данному факту открыто уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал ранее УНИАН, в Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе.
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