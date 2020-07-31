цей матеріал доступний українською

Под Киевом машина сбила ребенка на глазах у бабушки

03:17, 31 июля 2020
Происшествия
36 0
Девочка выбежала на дорогу / Фото ua.depositphotos.com

Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Сейчас девочка находится в реанимации, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Читайте такжеВ Одессе иностранец на мотоцикле сбил насмерть 19-летнюю девушку

"Водитель внедорожника не успел среагировать, в результате чего наехал на ребенка. Девочку немедленно госпитализировали – ее состояние оценивается, как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по данному факту открыто уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter