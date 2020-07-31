Под Киевом машина сбила ребенка на глазах у бабушки

Сейчас девочка находится в реанимации.

В селе Лосятин Васильковского района Киевской области 29 июля около 21:00 автомобиль "Нива" сбил 6-летнюю девочку на глазах у бабушки.

Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Сейчас девочка находится в реанимации, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Водитель внедорожника не успел среагировать, в результате чего наехал на ребенка. Девочку немедленно госпитализировали – ее состояние оценивается, как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по данному факту открыто уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе.

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