В Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе

По предварительной информации, из-за плотного потока машин водитель не заметил пешехода.

Во вторник, 21 июля, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области "ГАЗель" скорой помощи сбила 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает "Первый городской".

По их данным, авария произошла в районе Центрального рынка.

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По предварительной информации, подросток перебегал дорогу, а водитель из-за плотного потока машин не заметил пешехода. В результате столкновения мальчик получил ушибы.

Потерпевшего госпитализировали в одну из больниц города. Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих погибли двое человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

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