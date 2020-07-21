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В Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе

18:40, 21 июля 2020
Происшествия
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Авария произошла в районе Центрального рынка / фото "Первый городской"

Об этом сообщает "Первый городской".

По их данным, авария произошла в районе Центрального рынка.

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По предварительной информации, подросток перебегал дорогу, а водитель из-за плотного потока машин не заметил пешехода. В результате столкновения мальчик получил ушибы.

Потерпевшего госпитализировали в одну из больниц города. Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих погибли двое человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

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