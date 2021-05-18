В Новоселках Киевской области автобетоносмеситель наехал на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу.
Читайте такжеВ Днепре полиция травмировала мужчину с астмой из-за отсутствия маски - соцсетиПо информации "Киев Оперативный", потерпевшая выжила, однако получила ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и царапины.
Отмечается, что на месте ДТП на дороге нет разметки перехода, при этом на видео з регистратора виден знак. По некоторой информации, девочка могла выбежать на дорогу из двора в месте, где не разрешен переход.
dtp.kiev.ua сообщает, что по словам водителя, он не заметил ребенка, потому что та выбежала на дорогу в "слепой зоне". Отец пострадавшей уверен, что дочь шла по переходу, а грузовик протянул ее на несколько метров вперед.
Подробности устанавливают следователи. Девочка в больнице.
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