В Ривному схему подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 организовал семейный врач одной из амбулаторий области.

Служба безопасности Украины в ходе комплексных мероприятий по противодействию системным угрозам в сфере охраны здоровья граждан этой неделе вскрыла еще 2 схемы фальсификаций международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. На этот раз – в Черкасской области и в Ривному

Как сообщает пресс-центр СБУ, более года семейные врачи одной из поликлиник в Черкасской области вносили ежемесячно в электронную систему здравоохранения eHealth до 100 фейковых записей о вакцинации граждан без проведения прививки. Такой "бизнес" позволил заработать злоумышленникам почти 2,5 млн грн.

По данным следствия, организовала схему главная медицинская сестра одной из городских поликлиник региона, она привлекла к делу еще нескольких медработников и врачей.

"Клиентов" находили среди посетителей медицинского учреждения, которые имели определенные предостережения относительно прививки. Таким пациентам предлагали простое решение: оплатить 2 тыс. грн и получить сертификат, минуя процедуру вакцинации.

После получения средств семейный врач вносил персональные данные вроде вакцинированных лиц в журналы регистрации и электронной системы здравоохранения eHealth".

Согласно сообщению, сейчас планируется сообщение злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

В Ривному схему подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 организовал семейный врач одной из амбулаторий области. Он поставил на конвейер изготовление подделок. Ежедневно 5-10 украинцев получали сертификат о вакцинации без проведения прививки. Это обеспечивало ему дополнительный доход от сделки в 500 тыс. грн ежемесячно.

По материалам следствия, для поиска "клиентов" врач приобщил на партнерских условиях знакомого. Его сообщник работал на железной дороге и это позволяло ему поддерживать постоянный поток желающих получить фейковый сертификат о вакцинации.

За это организатор платил "коллеге" 25% с каждой сделки. С "клиентов" брали от 1400 до 2000 тыс. грн за фальшивку.

Правоохранители задержали медика в его рабочем кабинете во время получения очередного "вознаграждения" за поддельный сертификат.

Сейчас врачу объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 354 (подкуп), ч. 2 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой на копьютерах) Уголовного кодекса Украины.

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