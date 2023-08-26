Президент заявил, что все обстоятельства произошедшего будут обязательно выяснены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области с учебно-боевыми самолетами L-39, в которой погибли три пилота.

"Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной - "Джус". Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят", - отметил он в своем вечернем видеообращении.

Президент добавил, что расследование произошедшего продолжается.

"Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины. Вечная память!" - заявил Зеленский.

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