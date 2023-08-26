Среди погибших - известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус.

Работники Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

"В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков". Потеря каждого воина - огромная потеря для всей страны", - сообщила пресс-служба бюро.

Отмечается, что предварительная квалификация правонарушения - нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

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В ГБР проинформировали, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что известно о трагедии

Как сообщал УНИАН, 25 августа во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Среди погибших - известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной "JUICE".

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