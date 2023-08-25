Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 августа, провел совещание по итогам своих визитов в Европу.
Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении. По его словам, все договоренности, которые были получены от наших партнеров, уже начали реализовывать.
"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники - это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные - максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправки пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов", - отметил он.
По словам Зеленского, он провел сегодня длительное совещание по итогам визитов.
"Вопрос координации именно в отношении самолетов. Подготовка новых оборонительных пакетов - именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт", - заявил президент.
Визиты Зеленского в Европу
Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский побывал в ряде европейских стран. В частности, глава государства посетил Нидерланды, Данию, Швецию, а в понедельник, 21 августа, прибыл в Грецию для участия в Балканском саммите.
Во время этих визитов президент Украины провел переговоры с лидерами этих и других государств. Так, по результатам переговоров Дания и Нидерланды объявили о передаче Украине десятков западных истребителей F-16.