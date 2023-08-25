По словам главы государства, во время совещания обсудили вопросы координации по самолетам и подготовку новых оборонных пакетов, которые нужны военным.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 августа, провел совещание по итогам своих визитов в Европу.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении. По его словам, все договоренности, которые были получены от наших партнеров, уже начали реализовывать.

"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники - это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные - максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправки пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов", - отметил он.

Видео дня

По словам Зеленского, он провел сегодня длительное совещание по итогам визитов.

"Вопрос координации именно в отношении самолетов. Подготовка новых оборонительных пакетов - именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт", - заявил президент.

Визиты Зеленского в Европу

Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский побывал в ряде европейских стран. В частности, глава государства посетил Нидерланды, Данию, Швецию, а в понедельник, 21 августа, прибыл в Грецию для участия в Балканском саммите.

Во время этих визитов президент Украины провел переговоры с лидерами этих и других государств. Так, по результатам переговоров Дания и Нидерланды объявили о передаче Украине десятков западных истребителей F-16.

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