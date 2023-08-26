Там отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным "JUICE".

В Воздушных силах подтвердили, что в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием военных самолетов.

"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года на Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39", - сообщили детали в Воздушных силах.

Там уточнили, что все трое пилотов, к сожалению, погибли. В настоящее время продолжается расследование.

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"Среди погибших - известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным "JUICE". Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас", - говорится в сообщении.

"Просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - обратились в воздушных силах.

Авиакатастрофа на Житомирщине

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что вчера вечером в Житомирской области произошло столкновение двух самолетов, в результате чего погибли трое пилотов.

В частности, столкнулись учебные самолеты Л-39. ранее в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ отмечали, что официальный комментарий будет позже, учитывая некоторые обстоятельства и начатое следствие, которое ведет ГБР.

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