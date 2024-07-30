Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения.

В Киеве неизвестные подожгли медицинское эвакуационное авто 3-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила руководитель медслужбы 3-й ОШБр Виктория Ковач на своей странице в социальной сети Facebook. "Утром мы получили сообщение, что машина, которая ожидала ремонта в Киеве, была найдена сгоревшей, а на видеофиксации зарегистрированы три человека, которые ее сначала облили жидкостью, а затем подожгли", - написала она.

Ковач предположила, что поджигатели сделали это за деньги. "Они сожгли медэвак, который эвакуировал немалое количество раненых и после ремонта должен был продолжать это делать. Эта машина была куплена за средства, собранные волонтерами", - добавила руководитель медслужбы.

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Поджог автомобилей в Украине

Как известно, в последнее время появлялось много новостей о поджогах машин военных в разных городах Украины. В июне полиция сообщила о задержании юношей, которые делали это по заданию российских специальных служб.

На днях стало известно, что в Одессе шесть человек, которые работали курьерами, сожгли 15 автомобилей Вооруженных сил Украины. Самому младшему из них 18 лет.

Преступники искали машины ночью, затем согласовывали информацию с куратором и поджигали их. По данным полиции, они фиксировали поджог на видео, чтобы отчитаться о проделанной "работе".

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