В Одессе разоблачили парней 13 и 16 лет, которые подожгли два автомобиля, принадлежавших военнослужащим. Поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре.

Спецслужбы России с целью дестабилизации ситуации в Украине поощряли несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военнослужащих Вооруженных сил Украины. Юношей, которых Россия втянула в преступную деятельность, задержали, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц в возрасте от 13-ти лет.

"Работники спецслужб РФ обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

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Отмечается, что одному из задержанных сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Самого младшего, 13-летнего парня, передано на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15-ти лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Кроме того, в Нацполиции проинформировали, что поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

"Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленную законом ответственность за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - обратился к родителям Дзюбинский.

РФ вербует агентов в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно правоохранители задержали 18-летнего студента харьковского вуза, который помогал России готовить новое наступление на регион.

В частности, он собирал информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины, которые привлечены к обороне Харькова. Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковщину.

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