В Одессе поймали банду поджигателей автомобилей ВСУ (фото, видео)

Самому старшему поджигателю - 23 года, самому младшему - 18.

В Одессе поймали 6 местных жителей, которые по заказу спецслужб РФ сожгли 15 авто ВСУ - члены банды работали курьерами популярного сервиса доставки еды.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, все шесть фигурантов были "завязаны" на одного "куратора". Их задержание произошло вместе с полицией и СБУ.

По данным следствия, в одном из ТГ-каналов представитель страны-агрессора предложил подозреваемым подзаработать денег, на что те согласились. В частности, по заказу российского куратора они должны были поджигать военные автомобили в Одессе.

"Фигуранты ночью объезжали территорию города, где пытались обнаружить места парковки авто военнослужащих ВСУ. Согласовав координаты и цели для поджога с российским агентом, они получали "приказ" на их уничтожение. Возгорание транспорта снимали на видео и отправляли "заказчику", после чего получали деньги", - рассказали в пресс-службе.

Съемки враг использовал для создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов РФ о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья.

В прокуратуре обращают внимание, что за поджог одного авто спецслужбы РФ обещали большую награду, но фактически платили от 5 до 8 тыс. гривен.

"Установлено, что в течение июня - июля этого года злоумышленники подожгли пятнадцать авто ВСУ. Подозреваемые - шестеро жителей Одессы, самому старшему из группы 23 года, самому младшему участнику исполнилось 18. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты, куда поступали российские деньги", - рассказали в ведомстве.

Сейчас суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Следствие продолжается, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и установления вероятных сообщников.

Как уточнили в областном управлении СБУ, пятнадцать внедорожников было подожжено в течение двух недель. В результате спецоперации правоохранителей в разных частях города почти одновременно были задержаны все участники вражеской ячейки.

Все задержанные работали курьерами популярного сервиса доставки еды. В поле зрения ФСБ они попали как активные пользователи Телеграм-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои "резюме".

"Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой - снимал это на видео. Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны", - рассказали в СБУ.

Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для "согласования". После "команды" от ФСБ молодые люди ночью прибывали к паркоместам военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

Сейчас всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

В полиции добавили, что заказчик поджогов платил злоумышленникам вдвое меньше обещанного. К тому же "работодатели" прибегали к шантажу, угрожая в случае отказа в сотрудничестве передать всю переписку фигурантов с ТГ-канала в правоохранительные органы.

Поджог автомобилей военных

Напомним, в июне в Одессе задержали подростков, которые подожгли авто украинских военных. Говорилось, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц в возрасте от 13-ти лет. Работники спецслужб РФ обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение.

Так, в Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто.

Вас также могут заинтересовать новости: