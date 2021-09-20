Мужчина требовал отставки председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

В Одессе угрожавшего самоубийством переселенца уговорили перейти с подоконника 3-го этажа в помещение облгосадминистрации.

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная очевидцами изнутри кабинета, с окна которого угрожал спрыгнуть мужчина.

На видео – мужчина, который разговаривает с председателем ОГА Сергеем Гриневецким и еще несколькими людьми. При этом переселенец стоит на подоконнике (снаружи окна), а его собеседники – в помещении. Беседа проходит на повышенных тонах. Мужчина на подоконнике требует, в частности, чтобы Гриневецкий ушел в отставку. При этом свое требование он аргументирует тем, что "является участником АТО и защищает Украину, а председатель ОГА этого не делает".

Люди в кабинете просят, чтобы он вошел внутрь. Через некоторое время мужчина слезает с подоконника в помещение.

На записи также слышно, как кто-то напоминает мужчине, что основное требование – это включение электричества в доме по ул. Успенской, 4 где проживают семьи переселенцев с востока страны.

По некоторым данным, в здании ОГА находятся еще более десятка переселенцев.

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Что было ранее

Сегодня во второй половине дня стало известно, что в Одессе переселенец с востока Украины стоит в окне третьего этажа здания Одесской ОГА и угрожает самоубийством.

Известно, что этот человек был в числе переселенцев, которые сегодня перекрывали проезжую часть в центре города из-за отключения электричества в доме по ул. Успенской. В этом здании проживают семьи переселенцев с востока страны. По их словам, уже несколько дней у них в доме нет электричества.

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Автор: Лариса Козовая