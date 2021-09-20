В Одесской области убили 58-летнего тяжелобольного мужчину.
Как пишет "Думская", тело мужчины с рубленными ранами лица обнаружили в селе Розовка Белгород-Днестровского района.
По информации полиции, мужчину убили в собственном доме. Возле его тела лежал топор со следами крови.
"На месте преступления находилась полупустая бутылка коньяка и два пластиковых стаканчика", – говорится в сообщении.
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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Поиски преступника продолжаются.
Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина насмерть забил свою мать гантелью. Преступник в ходе семейной ссоры ударил женщину по голове, она скончалась на месте.
До этого в Киевской области задержали 32-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве своего 50-летнего отца.
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