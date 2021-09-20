Правоохранители выясняют обстоятельства смерти погибшего.

В Одесской области убили 58-летнего тяжелобольного мужчину.

Как пишет "Думская", тело мужчины с рубленными ранами лица обнаружили в селе Розовка Белгород-Днестровского района.

По информации полиции, мужчину убили в собственном доме. Возле его тела лежал топор со следами крови.

"На месте преступления находилась полупустая бутылка коньяка и два пластиковых стаканчика", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ курортной Затоке в баре застрелили мужчину (видео)О погибшем известно то, что он страдал онкологическим заболеванием.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Поиски преступника продолжаются.

Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина насмерть забил свою мать гантелью. Преступник в ходе семейной ссоры ударил женщину по голове, она скончалась на месте.

До этого в Киевской области задержали 32-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве своего 50-летнего отца.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц