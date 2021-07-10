По меньшей мере 500 тысяч граждан РФ были переселены в Крым с начала оккупации.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что незаконно переселенных россиян ждет выдворение после возвращения Крыма.

Об этом он заявил в эфире Украина-24.

Он напомнил, что Кремль завозит своих граждан на оккупированный полуостров, ассимилируя местное население.

"Официальная политика Кремля – завозить туда население из Российской Федерации, пересекая официальные украинские границы. Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, это военное преступление. Поэтому здесь будет еще вопрос ответственности", — отметил министр.

По информации Украины, по меньшей мере 500 тысяч граждан РФ были переселены в Крым с начала оккупации. В то же время подконтрольная Кремлю местная власть заявляет о 700 тысячах-миллионе переселенцев.

"С этим у нас будет задача. У нас есть разные позиции – вплоть до депортации. Я сторонник юридических процедур под названием "выдворение". Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на той территории, последствия будут, как в любом цивилизованном мире, – выдворение", – ответил Резников.

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Автор: Яна Ставская