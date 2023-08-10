Каждую неделю злоумышленники зарабатывали на этом миллионы гривень.

Служба безопасности Украины задержала еще одного "бизнесмена" из группы дельцов, которые скрыто переправляли из России в Украину поддельные лекарства для онкобольных.

Как рассказали в СБУ, киберспециалисты ведомства во время спецоперации в Киевской области и в Харькове ликвидировали канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов онкологической группы.

"Большую часть подделок изготавливали на территории РФ и в нескольких странах Ближнего Востока. Чтобы нелегально "импортировать" фальсификат, дельцы прятали его в замаскированных технологических полостях собственных авто и пересекали госграницу с территории третьих стран", - рассказали в СБУ.

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После оптовые партии сомнительных медсредств они продавали через специально созданные интернет-магазины и профильные группы в соцсетях.

"Непосредственную доставку "заказчикам" осуществляли через подконтрольные аптеки и популярные почтовые сервисы. По имеющимся данным, еженедельные "прибыли" злоумышленников составляли миллионы гривень", - говорится в сообщении.

Так, в результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили трех участников международной преступной группировки, которая организовала нелегальный бизнес. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила, что обнаруженные у дельцов медпрепараты являются подделками и не соответствуют заявленным в инструкции характеристикам.

Во время обысков в аптеках и помещениях фигурантов, а также в их офисных и складских помещениях было изъято значительное количество фальсифицированных лекарственных средств, незарегистрированное огнестрельное оружие, черную бухгалтерию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенное организованной группой).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В то же время в Киевской городской прокуратуре отметили, что задержан был еще один, третий, соучастник преступления по сбыту поддельных лекарств для онкобольных.

"Согласно материалам следствия, поддельные лекарственные средства онкологической группы поступали в Украину из-за границы. В дальнейшем, участники схемы организовывали сбыт указанных препаратов на территории Киева и других городов", - говорится в сообщении.

Стоимость препаратов составляла от 13,8 до 23,4 тысяч гривень за упаковку.

В прокуратуре напомнили, что в мае правоохранители разоблачили двух лиц, причастных к совершению преступления. Им было сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность еще одного соучастника. Он был задержан, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается также, что во время обысков правоохранители обнаружили значительное количество лекарственных препаратов российского и белорусского производства, которые в настоящее время изъяты из продажи на территории Украины. Досудебное расследование продолжается.

Сбыт поддельных лекарств в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в мае Офис генерального прокурора сообщил, что в Киеве была разоблачена схема сбыта в Украине поддельных лекарств для онкобольных. Во время обысков были найдены также запрещенные российские и белорусские лекарственные препараты.

Тогда отмечалось, что стоимость лекарств составляла 46,5 тыс. грн за упаковку. Заказы принимались через онлайн-форму аптеки, а далее товар доставлялся покупателю.

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