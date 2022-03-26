Из-за постоянной опасности в Украине лечение ребенка оказалось невозможным.

Первая леди Елена Зеленская рассказала историю маленького Паши, которому поставили тяжелый диагноз.

В своем Instagram жена президента поделилась, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину у ребенка была обнаружена редкая онкология. Но лечиться в условиях постоянных воздушных тревог тяжело. К тому же, необходимые препараты начали исчезать из продажи.

"Паша попал в "рейс жизни" – когда через Львов, Западноукраинский специализированный детский медицинский центр больных деток отправлял для продолжения специального лечения в Польшу, а при необходимости – дальше в лучшие клиники Европы и мира!", - написала Зеленская.

Она поделилась, что сейчас маленький онкобольной Паша и 30 детей со сложными диагнозами прибыли в Республику Польша в сопровождении восьми бригад скорой помощи из Польши, Германии и Чехии. Там им предоставят квалифицированную медицинскую помощь и продолжат жизненно необходимое лечение.

Напомним, артистка Евгения Власова в первые дни начала полномасштабного вторжения России в Украину переживала непростые времена, как и все. Ситуацию усложняли проблемы со здоровьем у ее мамы - у нее отказали ноги и появились проблемы с речью.

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