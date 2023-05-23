Фальсифицированные медицинские препараты онкологической группы поступали в Украину из-за границы.

В Киеве разоблачили схему сбыта в Украине поддельных лекарств для онкобольных: во время обысков были найдены также запрещенные российские и белорусские лекарственные препараты. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, фальсифицированные медпрепараты онкологической группы поступали в Украину из-за границы. В дальнейшем участники схемы организовывали их сбыт на территории Киева и других городов", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что стоимость лекарств составляла 46,5 тыс. грн за упаковку. Заказы принимались через онлайн-форму аптеки, а далее товар доставлялся покупателю.

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"По результатам исследования образцов препарата производителем, установлено, что он является фальсифицированным. Кроме того, заключением эксперта подтверждено, что упаковка препарата не соответствует образцу оригинального лекарственного средства", - сообщили в ОГП.

Отмечается, что правоохранителями были проведены обыски у причастных лиц, по местам хранения лекарственных препаратов и в аптеках. Во время обысков было изъято значительное количество медицинских препаратов, содержащих визуальные признаки фальсификации, сертификаты качества лекарственных средств неизвестного происхождения, черновые записи, денежные средства, компьютерную технику и мобильные телефоны.

"Также во время обысков правоохранители обнаружили значительное количество лекарственных препаратов российского и белорусского производства, в отношении которых отсутствует разрешение на распространение на территории Украины", - отметили в прокуратуре.

В ОГП добавили, что образцы всех "лекарств" будут направлены на экспертизу.

Так, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева была прекращена противоправная деятельность этой группы лиц, которые распространяли на территории Украины фальсифицированные лекарственные средства (ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас двум лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Коррупция в медицине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине была разоблачена преступная схема завладения государственными средствами при закупке медицинского оборудования.

Используя упрощенный режим закупок, вызванный пандемией COVID-19, группа лиц организовала схему закупки медоборудования за госсредства по завышенным ценам.

Речь идет о должностных лицах департаментов здравоохранения 11 областных государственных администраций и предприятий, подконтрольных россиянину.

Убытки, вызванные Киевской областной государственной администрации, составляют 8,5 млн грн, а общие убытки государству - более 31,6 млн грн.

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