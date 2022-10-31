Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Несколько фигурантов обысков причастны к распространению идей, которые посягают на территориальную целостность Украины и разжигания религиозной вражды.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам проживания фигурантов. Обнаружено переписки митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов.

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В их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. В частности, это:

ст. 110 - Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 161 – нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

"Во время досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма и тому подобное. Автор одной из обнаруженных книг - Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. Сейчас Новиков ведет собственный Телеграм-канал, где продвигает нарративы на поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации", - говорится в сообщении.

Все изъятые материалы отправили на экспертизы. Расследование продолжается.

Скандалы со священниками МП: что известно

Как сообщал УНИАН, во время похорон погибшего под Николаевом бойца Александра Зинива в Винницкой области священник Московского патриархата напал на настоятеля Православной церкви Украины, который призвал местные власти содействовать запрету "деятельности московских попов" в Украине.

Кроме этого, священник в городе Горишние Плавни Полтавской области довел до слез мать погибшего украинского защитника. Настоятель Свято-Николаевского храма, который принадлежит Украинской православной церкви МП, заявил, что в Украине более полугода продолжается "спецоперация" России, а не война.

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