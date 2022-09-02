Максим Щерба ушел на фронт добровольцем и перестал выходить на связь в начале августа.

Священник в городе Горишние Плавные Полтавской области довел до слез мать погибшего украинского защитника. Настоятель Свято-Николаевского, который принадлежит Украинской православной церкви, отец Григорий заявил, что в Украине более полугода продолжается спецоперация России, а не война.

Об этом женщина рассказала в сюжете на телеканале "ГОК".

Убитая горем женщина рассказала, что ее сын Максим Щерба ушел на фронт добровольцем. До войны он работал водителем больших грузовиков в местном карьере. Кроме того, погибший воин был мастером спорта по пауэрлифтингу.

Мужчина планировал жениться и даже сделал предложение своей девушке. Перед самой войной он даже ездил в Европу, чтобы заработать деньги на ремонт и свадьбу.

В начале августа Максим перестал выходить на связь. Его матери Наталье сообщили, что он якобы погиб у них на глазах. По официальным данным, воин числится в списках пропавших без вести под Бахмутом в Донецкой области.

В связи с этим мать защитника Украины обратилась к отцу Григорию, чтобы тот помолился о ее сыне.

"Подвели меня к этому батюшке. Это отец Григорий. Спросил: "Что у вас случилось?". А я ему говорю, что у меня сына убили на войне. Что меня резнуло... он говорит: "Вы знаете, что это не война, а спецоперация?" Какая же это "спецоперация", когда моему сыну грудную клетку из танка пробили?" – со слезами на глазах рассказала Наталья.

Как ранее сообщал УНИАН, во время похорон погибшего под Николаевом бойца Александра Зинива в Винницкой области священник Московского патриархата напал на настоятеля Православной церкви Украины, призвавшего местные власти способствовать запрету "деятельности московских попов" в Украине.

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