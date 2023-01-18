Перед падением вертолет начал снижаться, а затем ударился.

Очевидцы рассказали о минутах, предшествовавших авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД.

Как рассказал журналистам один из свидетелей, перед падением вертолет начал снижаться, а лишь потом ударился.

"Вертолет сделал три круга над "Форой" (маркет – УНИАН), полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, вспыхнул и все", - описывает последние минуты перед авиакатастрофой местный житель.

Падение вертолета в Броварах - что случилось

Сегодня утром вертолет упал на территории детского сада в Броварах. Предварительно, вертолет предназначен для выполнения задач ГСЧС. Среди пострадавших есть как взрослые, так и дети.

На борту находилось руководство МВД, в том числе - министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По словам представителя ОП, вертолет направлялся в одну из горячих точек, где продолжаются боевые действия.

Известно уже о 18 погибших, в том числе 3 детей. 29 человек получили ранения, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Правоохранители рассматривают все возможные версии авиакатастрофы в Броварах. Однако о причинах падения вертолета говорить рано.

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