Исследование авиакатастрофы занимает некоторое время.

О причинах авиакатастрофы в Броварах, вследствие которой погибло руководство МВД, говорить рано, сообщил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты, будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время", - подчеркнул он.

По его словам, скорее всего, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты: "Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал".

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Падение вертолета в Броварах - что случилось

Сегодня утром вертолет упал на территории детского сада в Броварах. Предварительно, вертолет предназначен для выполнения задач ГСЧС. Среди пострадавших есть как взрослые, так и дети.

На борту находилось руководство МВД, в том числе – министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

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