ДТП в Донецке произошло в Ленинском районе на пересечении двух улиц, сообщили псевдовласти.

В Ленинском районе захваченного боевиками Донецка маршрутка наехала на женщину, пострадавшая, в частности, получила открытый перелом.

Серьезное ДТП в Донецке случилось на пересечении ул. Кирова и Рослого, сообщил в своем канале в Telegram псевдоглава "администрации" города Алексей Кулемзин.

По его данным, женщину сбил водитель маршрутки №43.

"…Пострадавшая женщина в возрасте 31 года направлена в РТЦ ("Республиканский травматологический центр" – Ред.). Диагноз: открытый перелом нижней трети левой голени, ушиб правого бедра и правой голени", – добавил псевдочиновник.

Читайте такжеЗаставлял ходить: в Донецкой области отчим до смерти забил ребенка с инвалидностью (видео)Напомним, в октябре прошлого года в Донецке взорвался трансформатор, был пожар. Информация о пострадавших в результате взрыва в городе не поступала.

По сведениям Алексея Кулемзина, пожар в Донецке случился на тяговой подстанции, была уничтожена кровля и перекрытие крыши площадью 25 квадратных метров.

Справка УНИАН. Боевики захватили Донецк весной 2014 года и создали так называемую "ДНР". Боевиков поддержала Российская Федерация и вторглась на часть востока Украины.

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