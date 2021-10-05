Дети получили многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы, их забрали в больницу.

В Харькове дети попали под колеса многотонного грузовика. Подростки, по словам свидетеля, бежали на переходе "один за другим". От удара у одного из мальчиков даже слетела обувь.

Об этом сообщили в сюжете ТСН и в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Серьезное ДТП произошло 4 октября. Примерно в 16:45, возле дома №3-А на Большой Кольцевой, улице грузовик DAF XS с полуприцепом совершил наезд на двух мальчиков. 12-летний подросток и еще один ребенок, которому на вид около 13 лет, попали под колеса многотонной машины на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара, как можно заметить на фото из пресс-службы, у одного мальчика даже слетела обувь.

"Сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении Московского проспекта. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков", - сообщили в пресс-службе полиции.

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Дети, которых сбил грузовик, получили многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы. Они в тяжелом состоянии. В сюжете ТСН сообщается, что переход, где произошла авария, считается опасным. Именно поэтому жители города уже давно просят власти установить там светофор.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области мужчина убил соседа после ДТП с подводой. Он бил его палкой по голове и всадил нож в грудь.

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Автор: Полина Кузенко