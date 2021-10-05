За жестокое убийство в Одесской области задержан 55-летний мужчина.

В Раздельнянском районе Одесской области в одном из сел, подчиненном Захаровской поселковой громаде, мужчина на глазах у людей посреди улицы избил соседа палкой по голове и нанес удар ножом в грудь.

Пострадавший скончался на месте преступления, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве добавили, что мужчина убил соседа после того, как тот повредил его забор подводой.

"Пока селяне вызвали медиков и полицию, правонарушитель пошел прятать окровавленные орудия преступления и одежду. Их правоохранители позже нашли, а фигуранта задержали...", – отметили в полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемому 55 лет, а жертве – 45.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство). За такое преступление в нашей стране грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Одесской области случился еще один ужасный инцидент. В начале октября в селе Петрово мужчина на чужом тракторе перевозил в прицепе пятерых детей. Водитель не справился с управлением, и трактор перевернулся. В результате аварии погиб мальчик, которому было 9 лет.

Мужчина, который был за рулем трактора, скрылся с места ДТП. Позже мужчину задержали правоохранители. По сведениям полиции, он приехал в Петрово в поисках заработка. Задержанный также сказал, почему скрылся с места аварии. Мужчина утверждал, что причина – страх.

Автор: Екатерина Присяжнюк