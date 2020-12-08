В Харькове полиция устанавливает лиц, обливших красной краской фасад здания, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 8 декабря на улице Полтавский шлях неизвестные облили краской фасад здания и входную лестницу офиса политической партии.
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«Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции. Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения», - говорится в сообщении.
В телеграмм-канале организации «Фрайкор»
сегодня утром были обнародованы фотографии облитого краской фасада здания и лестницы.
«Подготовка «ОПЗЖ» к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что коллаборационистам не место во власти на Харьковщине», - говорится в размещенном сообщении.
Свой офис партия открыла 25 августа. На следующий день неизвестные повредили плакат и адресные таблички на фасаде здания.
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