Повреждение фасада здания, где расположен офис партии, зафиксировано не впервые.

В Харькове полиция устанавливает лиц, обливших красной краской фасад здания, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 8 декабря на улице Полтавский шлях неизвестные облили краской фасад здания и входную лестницу офиса политической партии.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина напал с ножом на знакомого в маршрутке и ограбил его (фото)

«Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции. Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения», - говорится в сообщении.

В телеграмм-канале организации «Фрайкор»

сегодня утром были обнародованы фотографии облитого краской фасада здания и лестницы.

«Подготовка «ОПЗЖ» к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что коллаборационистам не место во власти на Харьковщине», - говорится в размещенном сообщении.

Свой офис партия открыла 25 августа. На следующий день неизвестные повредили плакат и адресные таблички на фасаде здания.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская