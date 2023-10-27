В последнее время коллаборанта убеждали нанять охрану.

Коллаборант Олег Царев находится в реанимации с огнестрельными ранениями, пишет российский Telegram-канал Mash.

"По нашей информации, состояние тяжелое, если станет хуже, направят в Москву", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что в последнее время Царева убеждали нанять охрану, однако всерьез он советы не воспринимал и переводил все в шутку. Всегда ходил один, даже несмотря на предупреждения.

Видео дня

"Сейчас вокруг его палаты усилена охрана - работают сотрудники ФСБ. О том, что сегодня ночью на территории санатория им. Кирова в центре Ялты на Царева было совершено покушение совсем недавно рассказали его жене", - говорится в сообщении.

В ФСБ РФ тем временем сообщили, что по факту нападения на Царева возбуждено дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля: "Ведутся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия".

Нападение на Царева - версия

По мнению журналиста Дениса Казанского, в последнее время Царев достаточно жестко критиковал действия российских властей, именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".

"Даже расследовать ничего не надо. Всю вину свалят как обычно на украинскую ДРГ, и концы в воду", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: