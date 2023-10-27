Предатель убеждал, что якобы будет иметь важную видеоконференцию.

В день покушения предатель Олег Царев хотел провести "важную видеоконференцию". Перед этим он приказал всем работникам санатория в Ялте идти домой.

Эти детали раскрыт информированный источник проекта "ВЧК-ОГПУ". Отмечается, что перед этим скандальный Царев ездил в командировку в Москву и вернулся 25 октября.

"Вчера он до 18.00 проводил производственное совещание (в санатории, которым руководил - УНИАН), а затем распустил всех работников. Он попросил всех срочно покинуть кабинет и ехать домой, поскольку у него была запланирована "важная видеоконференция", - отметил источник.

Работники санатория узнали о покушении из интернета. На данный момент они не наблюдают ни оперативных мероприятий, ни журналистов, что также удивительно. Будет руководить санаторием пока первый заместитель Царева-Константин Кошелев. Он запретил всем обсуждать ситуацию и судьбу шефа.

"Санаторий работает в привычном режиме, нет никакой паники. Что касается режима: то на территории санатория много посторонних-отдыхающих, арендаторов и их клиентов. Однако никаких "фильтрационных" мероприятий силовики не проводят", - говорится в сообщении.

Покушение на Царева

Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.

По разной информации, коллаборанта подрезали или подстрелили.

В последнее время коллаборант Олег Царев довольно жестко критиковал действия российских властей. Денис Казанский отметил, что именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".

Вас также могут заинтересовать новости: