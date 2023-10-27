Российские пропагандисты открыто угрожали коллаборанту в эфирах, припомнил Казанский.

В последнее время коллаборант Олег Царев достаточно жестко критиковал действия российских властей. Именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать", считает журналист Денис Казанский.

"Российские СМИ конечно сразу же обвинили в покушении на Царева Украину. Но на самом деле все не так однозначно. Царев симпатизировал Пригожину и неоднократно допускал жесткую критику Кремля. Он критиковал Путина за провал работы по Украине, писал о том, что "кадыровцы" пилят на металл завод Ильича в Мариуполе. За это Соловьев и другие сотрудники госпропаганды РФ открыто угрожали Цареву прямо в эфирах", - отметил журналист.

По его словам, Царева называли предателем:

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"Говорили, что он какой-то двойной агент, что он специально вбрасывает антироссийские месседжи, что он, возможно, работает на Украину".

Как добавил Казанский, очевидно, что эта критика Кремлю не нравилась, как и не нравилась симпатия Царева к Пригожину.

"Именно Кремлю сейчас очень удобно убрать Царева. Даже расследовать ничего не надо. Всю вину свалят как обычно на украинскую ДРГ, и концы в воду", - предположил журналист.

Покушение на Царева - что сообщалось

Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.

По разной информации, коллаборанта подрезали или подстрелили.

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