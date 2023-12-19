Предприниматели наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно оккупированного Россией Крыма для нужд захватчиков.

По материалам Службы безопасности Украины и Национальной полиции подозрение получили нефтетрейдеры из Херсона, которые во время оккупации города были "под крышей" Федеральной службы безопасности России и заправляли российские танки.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, по данным следствия, директор и бухгалтер компании-нефтетрейдера пошли на сотрудничество с российской ФСБ еще в начале полномасштабного вторжения.

"Под крышей" российской спецслужбы предприниматели наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно захваченного Крыма для нужд захватчиков. После переправки горючего с украинского полуострова в Херсон нефтетрейдеры заправляли военную технику оккупантов, в том числе российские танки и бронемашины, воевавшие на южном фронте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого они использовали собственную автозаправочную станцию на территории областного центра.

По имеющимся данным, таким образом фигуранты поставили захватчикам более 300 тонн горючего более чем на 20 млн в гривневом эквиваленте.

Также коллаборанты "перерегистрировали" собственную компанию по российскому "законодательству" и открыли рублевые счета в одном из московских банков.

"Кроме того, фигуранты оказывали давление на работников предприятия, заставляя их получать российские паспорта. В случае отказа - угрожали увольнением и "соответствующим заявлением" в карательные органы РФ", - отметили в СБУ.

Во время освобождения Херсона оба злоумышленника сбежали вместе с российскими оккупантами на временно захваченную часть региона. При обысках на предприятии были обнаружены компьютеры, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступления фигурантов.

На основании собранных доказательств им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку оба фигуранта скрываются за пределами подконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти их и привлечь к ответственности за преступления против Украины.

На Закарпатье предприятие работало на РФ - что известно

На Закарпатье одно из предприятий скрытно изготавливало зимние куртки для национальной сборной России по лыжному спорту. Владельцем предприятия является гражданин Италии.

По информации СБУ, швейное предприятие начало выполнять заказы российской компании, которая поставляет специализированную одежду для спортивных команд страны-агрессора, с начала 2023 года.

В течение этого периода подпольная мастерская изготовила и поставила в Россию более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на нем марлевым скотчем русскую символику.

Для того, чтобы скрывать нелегальные поставки, их "маршрут" пролегал через одну из европейских стран, где находился владелец Закарпатской швейной фабрики.

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