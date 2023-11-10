Владельцем предприятия является гражданин Италии.

На Закарпатье одно из предприятий скрыто изготавливало зимние куртки для национальной сборной России по лыжному спорту. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

"На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM", - рассказал он.

По его словам, эту незаконную деятельность предприятия прекратили работники Нацполиции и СБУ.

Закарпатский журналист Виталий Глагола обнародовал видео обысков, на кадрах – спортивные куртки с символикой РФ и нашивками российских компаний-спонсоров команды.

В Днепре директор завода продавал в РФ продукцию для военных баз

В октябре Служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, который продавал россиянам комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры.

В частности, в Россию скрыто поставляли трубопроводную арматуру для обустройства военных баз и пунктов дислокации оккупантов на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины.

Вас також можуть зацікавити новини: