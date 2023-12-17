Уже установлена его личность.

Сегодня российские оккупанты вновь обстреляли Херсон, в результате атаки на город погиб пожилой мужчина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Удар пришелся на центральную часть города.

"В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина. Его тело обнаружили сегодня утром", - написал он.

Начальник МВА добавил, что уже установлена личность погибшего, недавно ему исполнился 81 год.

В то же время в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации уточняется, РФ нанесла удар по центральной части города около 10:20.

Ночью враг 5 часов терроризировал юг Украины

Ночью армия РФ в течение пяти часов терроризировала южные регионы атакой беспилотников.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в их зоне ответственности подразделениями противовоздушной обороны было сбито 16 БПЛА типа "Shahed-131/136", запущенных оккупантами из Крыма. Семь дронов-камикадзе сбиты в Херсонской области, девять - в Одесской области.

Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался.

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