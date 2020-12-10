К совершению преступлений причастны три женщины и двое мужчин.

На Днепропетровщине полиция задержала этническую преступную группу, участники которой под предлогом проверки счетчиков грабили пожилых людей.

Читайте такжеВ Одессе задержаны двое иностранцев за разбойное нападение на киевлянку (фото, видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 8 декабря в полицию города поступило сообщение о том, что в дом местных жителей ворвались трое неизвестных лиц в масках.

"Нападавшие били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену требуя у них деньги. Затем, завладев мобильным телефоном и около 20 тысячами гривен, покинули место преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, днем ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой.

Как выяснили правоохранители, к совершению этих преступлений причастны три женщины и двое мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. Злоумышленники под видом проверки счетчиков проникали в помещения пожилых людей, после чего избивали их и грабили.

9 декабря сотрудниками Управления уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны все члены преступной группы. Во время обысков в автомобиле задержанных правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к ограблениям, а также две гранаты «РГД-5».

Сейчас все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В полиции добавили, что задержанные злоумышленники подозреваются в совершении преступлений на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская