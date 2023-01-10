Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Главу епархии УПЦ (МП) в Винницкой области будут судить за публичное оправдание российской вооруженной агрессии против Украины.

Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

В пресс-центре Службы безопасности Украины проинформировали, что во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, а также прокремлевские агитки и литературу.

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Отмечается, что инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа. Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

частью 2 статьи 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти";

частью 1 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

частью 2 статьи 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам";

частью 3 статьи 436-2 "оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Обвинительный акт направлен в суд. Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.

Обыски в храмах УПЦ МП - что известно

С 22 ноября 2022 года сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ (МП).

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении возможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

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