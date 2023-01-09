Суд признал виновным ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Иова Смакоуза в разжигании религиозной вражды. В качестве наказания его оштрафовали на 8,5 тысячи гривень.
Отмечается, что священнику вручили подозрение в декабре 2022 года, когда он с анонимного аккаунта опубликовал в Facebook сообщение, которым заинтересовалась СБУ. В решении суда указано, что экспертиза обнаружила в сообщении признаки разжигания религиозной вражды.
Сообщается, что священник заключил соглашение со следствием, поэтому получил избежал более сурового наказания. Он признал себя виновным.
В связи со указанными условиями судья Кременецкого райсуда Наталья Шульгач 4 января признала Смакоуза виновным по части 1 статьи 161 "Разжигание религиозной вражды" Уголовного кодекса Украины, назначив 8,5 тысячи гривень штрафа. Также он должен заплатить 9 тысяч гривен за проведенные экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому его еще можно обжаловать.
Обыски в храмах УПЦ МП - что известно
С ноября 2022 года правоохранители проводят обыски в помещениях, которые принадлежат УПЦ МП. СБУ уже выявила пропагандистскую литературу, российские награды за "освобождение Крыма", триколоры и символику так называемых "ЛНР "и"ДНР", российские паспорта, а также наличные и оружие.
Представители УПЦ МП получали подозрения в государственной измене. На этом фоне в Украине обсуждается прекращение деятельности церкви. Кроме того, 27 декабря 2022 год Конституционный суд Украины признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название, но представители церкови отказывается выполнять его.