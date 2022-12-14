Правоохранители проводят осмотр территорий и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, причастных к антиукраинской деятельности.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в культовых заведениях УПЦ МП в девяти областях.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - прокомментировали обыски в СБУ.

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые причастны к антиукраинской деятельности и предметов, запрещенных к обращению.

Видео дня

Где проходят обыски:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);

Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);

Женский монастырь в честь Иверской иконы Божьей Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);

Архидиаконо-Стефановская церковь (г. Ромны);

Свято-Троицкий храм (г. Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);

Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);

Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);

Свято-Васильевский собор (г. Овруч);

Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);

Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

Обыски в церквях УПЦ МП

С конца ноября СБУ проводит обыски церквей УПЦ МП. Во время обысков было обнаружено пропагандистскую литературу, которая отрицает Украину как государство, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику "Л\ДНР".

Во время одного из обысков силовики застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с обнаженным несовершеннолетним парнем.

9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за антиукраинскую деятельность.

12 декабря решением СНБО были введены санкции против семи представителей УПЦ МП.

Вас также могут заинтересовать новости: