Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в культовых заведениях УПЦ МП в девяти областях.
"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - прокомментировали обыски в СБУ.
Правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые причастны к антиукраинской деятельности и предметов, запрещенных к обращению.
Где проходят обыски:
- Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
- Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);
- Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
- Женский монастырь в честь Иверской иконы Божьей Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
- Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);
- Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
- Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
- Архидиаконо-Стефановская церковь (г. Ромны);
- Свято-Троицкий храм (г. Львов);
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
- Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
- Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
- Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
- Свято-Васильевский собор (г. Овруч);
- Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);
- Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).
Обыски в церквях УПЦ МП
С конца ноября СБУ проводит обыски церквей УПЦ МП. Во время обысков было обнаружено пропагандистскую литературу, которая отрицает Украину как государство, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику "Л\ДНР".
Во время одного из обысков силовики застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с обнаженным несовершеннолетним парнем.
9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за антиукраинскую деятельность.
12 декабря решением СНБО были введены санкции против семи представителей УПЦ МП.