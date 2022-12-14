СБУ проводит масштабные обыски в церквях УПЦ МП \ СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в культовых заведениях УПЦ МП в девяти областях.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - прокомментировали обыски в СБУ.

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые причастны к антиукраинской деятельности и предметов, запрещенных к обращению.

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Где проходят обыски:

  • Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
  • Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
  • Женский монастырь в честь Иверской иконы Божьей Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
  • Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);
  • Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
  • Архидиаконо-Стефановская церковь (г. Ромны);
  • Свято-Троицкий храм (г. Львов);
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
  • Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
  • Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
  • Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
  • Свято-Васильевский собор (г. Овруч);
  • Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);
  • Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

Обыски в церквях УПЦ МП

С конца ноября СБУ проводит обыски церквей УПЦ МП.  Во время обысков было обнаружено пропагандистскую литературу, которая отрицает Украину как государство, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику "Л\ДНР".

Во время одного из обысков силовики застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с обнаженным несовершеннолетним парнем.

9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за антиукраинскую деятельность.

12 декабря решением СНБО были введены санкции против семи представителей УПЦ МП.

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