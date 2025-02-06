Пока нет подробностей относительно того, в чем подозревается Комарницкий.

В четверг, 6 февраля, Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к одиозному киевскому бизнесмену Денису Комарницкому.

Информацию об обысках распространило издание ЭП со ссылкой на источник в НАБУ.

"Источник не предоставил подробностей относительно того, в чем подозревается Комарницкий", - пишут журналисты.

В то же время собеседник издания уточнил, что обыски проводятся "не только у Комарницкого".

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На данный момент Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали со временем", - говорится в кратком сообщении.

Следственные действия НАБУ проводит совместно с САП.

Кто такой Денис Комарницкий

Денис Комарницкий - соратник бывшего скандального мэра Киева Леонида Черновецкого, он был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете в 2008-2010 годах. "Новым смотрящим за столицей" его начали называть осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду.

Дениса Комарницкого также называют бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

Еще Корманицкого называют аферистом. "Денис Комарницкий - член легендарной команды Леонида Черновецкого, которая в 2007-2010 годах достаточно активно занималась грабежом Киева. Это был худший период в истории местного управления", - рассказывал о нем общественный деятель Игорь Луценко.

"Это очень специфическая личность, которая находится в коррупционных потоках Киева уже много лет", - рассказывал в 2019 году о Комарницком народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко.

Известно, что 8 апреля 2011 года в здании Киевской мэрии СБУ задержала Дениса Комарницкого. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил его к двум годам условно. Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Игоря Гранцева, отобрав у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книжка".

По версии следствия, Комарницкий находился в конфликте с клиентом Гранцева по приватизации имущества указанного предприятия, а указанное решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия.

Что еще известно о Комарницком:

Ранее УНИАН сообщал, что экс-глава фракции "Блок Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий, а также народный депутат Николай Тищенко при покровительстве мэра Киева Виталия Кличко могут быть причастны к присвоению 6 млрд грн, выделенных из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом шла речь в расследовании Bihus.Info.

"Среди найденных журналистами документов - табличка с перечнем 38 компаний, вероятно контролируемых Денисом Комарницким и записанных на подставных лиц, которые в этой таблице обозначены как "наши". В этот перечень внесен ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киева крупные подряды на строительство и реконструкцию, фактически монополизировав право на получение этих подрядов от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений". Это, в частности, компания "Эко-Строй-Трейд", - отмечали тогда журналисты.

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