Подтверждений этой информации со стороны правоохранителей нет.

За границей был найден бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, который является подозреваемым в деле о создании и управлении преступной организацией с целью завладения земельными участками в Киеве, заявляет журналист-расследователь Михаил Ткач.

Он еще находился в Украине во время реализации операции "Чистый город" со стороны САП и НАБУ, и был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

"Сегодня нам удалось подтвердить, что Комарницкий смог сбежать за границу", - заявил он в публикации в Facebook.

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Что известно о ситуации вокруг Комарницкого

Денис Комарницкий - соратник бывшего скандального мэра Киева Леонида Черновецкого. Ранее УНИАН сообщал, что Комарницкого, которого еще называют "смотрящим за Киевом", проводили обыски. Комарницкого еще называют бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

Кроме того, НАБУ ранее раскрыло сенсационные детали этого громкого дела. "Члены [преступной организации] использовали так называемую "туалетную схему", которая предусматривала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало", - отметили в НАБУ.

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