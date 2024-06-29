На Львовщине двое шахтеров погибли во время обвала породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
"К сожалению, информация о шахтерах, которые оказались под завалами породы на шахте, подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось", - написал он в Телеграмм.
По его словам, грунт обвалился на глубине 500 метров. Под завал попали двое мужчин.
Как сообщает ГП "Львовуголь", погибший Андрей Кончук 1986 года рождения работал на этой шахте почти три года, а до того работал на другой шахте. У него остались двое несовершеннолетних сыновей.
Второй погибший - Владимир Макогон 1987 года рождения. На шахте "Возрождение" работал более шести лет. Имел несовершеннолетних дочь и сына.
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