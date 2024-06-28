Ухудшение погоды ожидается сегодня во второй половине дня.

В пятницу, 28 июня, на Львовщине ожидается непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 28 июня во второй половине дня гроза, град (диаметр 6-19 мм)", - предупреждают синоптики.

Также по территории Львовской области во второй половине дня ожидаются грозы, местами град (диаметр 6-19 мм). По югу области пройдет значительный дождь.

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Из-за непогоды во Львове и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 28 июня

Во Львовской обалсти 28 июня будет переменная облачность. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, по югу территории осадки будут значительными. Также ожидаются грозы, местами град. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем +27°...+32°.

Во Львове сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков, только во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Воздух в течение дня прогреется до +29°...+31°.

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