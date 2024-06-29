Известно о семи погибших.

Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области 29 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фото последствий атаки.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на сейчас известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и помогут максимально", - отметил он.

По словам президента, украинские города ежедневно обстреливаются российскими войсками, но есть способы преодолеть это:

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"Уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине. Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, нужно ускорить. Любая затяжка с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней".

Напомним, ранее сообщалось, что 29 июня российские оккупанты атаковали город Вольнянск Запорожского района. В результате удара были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

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