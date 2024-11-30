Трагедия в Закарпатской области произошла в одном из сел.

В Закарпатской области произошел взрыв гранаты, погибли три человека.

Как сообщили в Главном управление Национальной полиции в Закарпатской области, сообщение о трагедии поступило накануне поздно вечером.

В частности, 29 ноября примерно 22:40 в полицию позвонил 14-летний житель села Малый Березный Ужгородского района. Подросток рассказал, что в комнате на полу лежит неподвижный дедушка, но более четко ситуацию объяснить не может.

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По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, специалисты криминалистической лаборатории и тому подобное. В доме посреди комнаты полицейские увидели трех человек: 32-летнюю мать несовершеннолетнего заявителя, его 55-летнюю бабушку и 70-летнего дедушку.

Правоохранители установили, что в тот вечер семья распивала алкогольные напитки:

Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату, происхождение которой пока неизвестно, и сорвала кольцо, в результате чего произошел взрыв. Все три человека, которые находились в комнате, погибли.

Во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в помещении скрытыми еще три гранаты, которые изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов.

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Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в результате пожара погибли трое малолетних мальчиков, еще одного ребенка госпитализировали. Трагедия произошла в селе Певжа Дубенского района в доме, где живет многодетная семья. По данным полиции, 28-летняя мать в одной из комнат положила спать месячного младенца, а сама пошла в летнюю кухню готовить еду. В это время в другой комнате остались играть трое сыновей: двое четырехлетних и один двухлетний. Еще четверо детей находились в школе.

Дом загорелся. Люди пытались спасти детей - всех четырех мальчиков автомобилем повезли навстречу медикам, однако при встрече медработники констатировали смерть одного ребенка. Другим пострадавшим начали проводить реанимационные мероприятия. Впрочем, жизнь еще двух мальчиков спасти не удалось.

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