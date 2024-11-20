В доме многодетной семьи произошел пожар. В это время мать готовила еду в летней кухне.

В Ривненской области в результате пожара погибли трое малолетних мальчиков, еще одного ребенка госпитализировали.

Как сообщает полиция области, трагедия произошла сегодня утром в селе Певжа Дубенского района в доме, где живет многодетная семья.

По данным полиции, 28-летняя мать в одной из комнат положила спать месячного младенца, а сама пошла в летнюю кухню готовить еду. В это время в другой комнате остались играть трое сыновей: двое четырехлетних и один двухлетний. Еще четверо детей находились в школе.

Видео дня

"Через некоторое время во двор прибежали встревоженные соседи и сообщили, что горит дом. С работы сразу вернулся и отец и вызвал "скорую". Пожар удалось потушить самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех четырех мальчиков автомобилем повезли навстречу медикам. Однако при встрече они констатировали смерть одного ребенка. Другим начали проводить реанимационные мероприятия. Впрочем, жизнь еще двух мальчиков спасти не удалось.

Младенца госпитализировали в Луцкую детскую больницу. Угроза его жизни миновала.

Проводится расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Причину возгорания устанавливают специалисты.

По данным ГСЧС, огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома.

В полиции добавили, что семья на учете не состоит.

Гибель семьи в результате пожара на Полтавщине

В октябре в Полтавской области в селе Слободка из-за пожара в доме погибла целая семья.

После ликвидации возгорания в доме было обнаружено четырех человек без признаков жизни.

По данным полиции, в результате инцидента погибли мужчина и женщина 1987 и 1993 годов рождения, их сын и дочь, которые родились в 2020 году.

Вас также могут заинтересовать новости: