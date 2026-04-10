В Одессе задержали иностранного киллера при попытке застрелить офицера ВМС ВСУ

Убить украинского офицера предложили иностранцу российские спецслужбы.

В Одессе задержали жителя одной из балканских стран, который по заказу РФ пытался убить высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, попытка оккупантов совершить заказное убийство высокопоставленного чиновника Сил обороны Украины сорвана.

"По результатам спецоперации в Одессе "на горячем" задержан российский агент, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-морских сил ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в день покушения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает украинский офицер. Имитируя ремонт велосипеда, злоумышленник, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю. Именно в этот момент киллера задержала оперативная группа контрразведки и спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которая уже длительное время держала фигуранта под "колпаком" и документировала каждый его шаг.

Установлено, что задание врага выполнял завербованный российскими спецслужбами житель одной из балканских стран. В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а потом отправился в Одессу.

"По прибытии в портовый город агент получил от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами. Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего согласовал с российским спецслужбистом место запланированного покушения", – рассказали в украинской спецслужбе.

Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских съемных квартир и гостиничных номеров.

Иностранцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на совершение террористического акта). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 38-летний фигурант взят под стражу.

В ведомстве также рассказали о подробностях совершения покушения. В частности, агент РФ связался с иностранцем в марте этого года и предложил совершить в Одессе теракт.

"Он должен был приехать и расстрелять высокопоставленного чиновника Сил обороны. Получив подробные инструкции, иностранец добрался из своей страны до Киева, а через несколько дней приехал в Одессу. Он пользовался переводчиком в телефоне и картой, чтобы добраться до места назначения", – уточнили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, из тайника злоумышленник забрал пистолет Glock, два магазина и 12 патронов, оттуда на велосипеде доехал до дома в одном из районов Одессы. В 06:30 киллер уже ждал выхода военного и, когда тот сел в машину, бросил на проезжую часть свой велосипед, как препятствие.

Попытка заказного убийства украинского разведчика в Киеве

Как писал УНИАН, в прошлом году контрразведка СБУ предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. В частности, в Киеве был разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать украинского разведчика в центре столицы. Злоумышленника задержали, когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР в одном из заведений. Фигурант – 28-летний гражданин центральноазиатской страны.

Вас также могут заинтересовать новости: