Среди российских силовиков есть погибшие и раненые.

В Москве рядом с полицейским участком на улице Елецкой взорвался патрульный автомобиль. Известно про трех погибших, двое из них – сотрудники полиции. Информация о третьем погибшем уточняется, пишет российский ТГ-канал Mash.

Сообщается, что возле полицейского автомобиля в районе, известном как Орехово-Борисово, около 01.40 ночи сработало самодельное взрывное устройство. Очевидцы говорят, что на машине и асфальте после взрыва остались следы осколков. ТГ-канал Baza сообщал, что ранены полицейские, которые находились возле автомобиля.

Предварительно, трое погибших. Двое скончались на месте, и еще двоих повезли в больницу в тяжелом состоянии.

По одной из версий, бомбу в авто ДПС бросили неизвестные. По второй – она была закреплена под днищем со стороны переднего пассажирского сидения. Предварительно, обнаружено еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство недалеко от полицейского участка на той же улице.

Сообщается, что силовики разыскивают человека, который мог прикрепить бомбу на автомобиль.

Примечательно, что взрыв произошел в районе, где недавно взорвали автомобиль российского генерала. Между точками инцидентов несколько сотен метров.

Взрыв генерала в Москве

Напомним, что 22 декабря в результате взрыва автомобиля был ликвидирован генерал-лейтенант оккупационной армии Фанил Сарваров. Под днищем его автомобиля было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда генерал выезжал с парковки. Генерал отвечал за оперативную подготовку Вооруженных сил РФ.

