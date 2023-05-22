Обстоятельства его гибели расследует полиция.

В воскресенье, 21 мая, в Киеве из окна многоэтажки выпал маленький ребенок.

Об этом сообщается на странице полиции Киева в социальной сети Facebook. В отделе коммуникации отметили, что информация об этом поступила в полицию около 16:00. На место происшествия прибыли профильные службы, следователи, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители выяснили, что 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. В результате падения он погиб. Сейчас все обстоятельства и причины трагедии выясняют.

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Падение детей из окна: последние новости

Напомним, что в начале мая в Одессе из окна выпал двухлетний мальчик. Сообщалось, что он вскарабкался на подоконник и облокотился на москитную сетку, когда отец ненадолго вышел из комнаты.

Впоследствии стало известно, что знакомый полицейский требовал у родителей погибшего ребенка 1 тысячу долларов за "решение вопроса" о закрытии уголовного производства.

В апреле к 11 годам заключения приговорили 40-летнюю киевлянку, которая выбросила из окна многоэтажки своего маленького сына.

А в Харькове сообщалось о гибели 4-летнего мальчика, который выпал из окна квартиры шестого этажа - ребенок вылез на подоконник и открыл окно, когда был один в комнате.

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