Мальчика удалось спасти. Он находится под опекой родственников.

40-летнюю жительницу Киева, которая выбросила из окна восьмого этажа своего малолетнего ребенка, приговорили к 11 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Согласно приговору суда, в январе 2021 года женщина после ссоры по телефону с гражданским мужем открыла в квартире окно и начала выбрасывать с 8-го этажа вещи.

"Сразу после этого женщина взяла на руки своего 3-летнего сына, и, подойдя к открытому окну, перекинула тело малолетнего ребенка через подоконник и выпустила его из рук. Мальчик упал на землю с высоты 8-го этажа и получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию правоохранителей, медиков и свидетелей происшествия жизнь ребенка удалось спасти.

В суде обвиняемая свою вину отрицала, отмечая, что мальчик будто бы сам выпал из окна. Однако судом был допрошен ряд свидетелей, показания которых опровергали версию обвиняемой.

Проведенной экспертизой женщина признана вменяемой. Она приговорена к 11 годам лишения свободы за совершение законченного покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

До вступления приговора суда в законную силу избранную обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

В прокуратуре добавили, что пострадавший мальчик находится под опекой родственников, он в удовлетворительном состоянии.

Ребенок выпал из окна - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове погиб 4-летний мальчик, который выпал из окна квартиры на 6-м этаже дома. Ребенок залез на подоконник и открыл окно, пока родители были в другой комнате.

А в Виннице из окна жилого дома выпала маленькая девочка. Сейчас она находится в реанимации, за ее состоянием наблюдают медики.

В феврале в Броварах Киевской области 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки на 14 этаже и погибла. Еще раньше трагедия произошла в Одессе, где 13-летняя девочка прыгнула с девятого этажа жилого дома.

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