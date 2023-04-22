Ребенок упал на бетонную площадку возле подъезда и получил смертельные травмы.

В Салтовском районе Харькова погиб 4-летний мальчик. Он выпал из окна квартиры на 6-м этаже дома.

Как сообщает полиция Харьковской области, ребенок залез на подоконник и открыл окно, пока родители были в другой комнате.

"Сообщение о происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2 сегодня около 12:45 от медиков. Предварительно установлено, что 4-летний мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку у подъезда. В результате падения ребенок получил смертельные травмы", - отмечают в полиции.

Видео дня

В полиции отмечают, что сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Падение детей из окон домов

Как сообщал УНИАН, на днях в Виннице из окна на 6-м этаже многоэтажного дома выпала маленькая девочка. Сейчас она находится в реанимации, за ее состоянием наблюдают медики.

А в феврале в Броварах Киевской области 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки на 14 этаже и погибла. Глава полиции Киевщины Андрей Небитов предположил, что причиной несчастного случая может быть самоубийство.

Ранее трагедия произошла в Одессе, где 13-летняя девочка прыгнула с девятого этажа жилого дома. Семья погибшей в поле зрения полиции ранее не попадала.

Вас также могут заинтересовать новости: