Злоумышленник с апреля сотрудничал с представителями спецслужб России, отметили правоохранители.

В Одесской области задержали диверсанта российской военной разведки, который готовил взрывы на Одесской железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что фигурант - бывший сотрудник одного из районных отделов милиции в Одессе.

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По данным следствия, экс-милиционер с апреля 2022 года сотрудничал с представителями спецслужб РФ.

"Он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижениях военной техники подразделений ВСУ, об обстановке в портах Одессы, Черноморска и железнодорожном сообщении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения задачи российских кураторов информатор приобрел три видеокамеры, так называемые "фотоловушки", которые установил вдоль железнодорожных путей возле Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов.

Данные, которые фиксировали эти камеры, он получал через мобильное приложение, а доступ к камерам мобильного приложения передал спецслужбам РФ. На закупку и установку "фотоловушек" агент получил от своих кураторов 50 тыс. грн.

В прокуратуре сообщили, что диверсанта задержали во время выполнения очередного задания врага возле железнодорожных путей.

По данным Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожной колеи в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Они позволяли предателю отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности паспорт гражданина Украины.

Во время задержания у вражеского диверсанта обнаружили тротиловую шашку весом 200 г и еще одну фотоловушку. Кроме того, в ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли из ранее подготовленного злоумышленником тайника: 11 тротиловых шашек; мину ТМ-62 с детонаторами.

По данным следствия, бывшее должностное лицо одного из райотделов милиции в Одессе после начала полномасштабного вторжения РФ было завербовано представителем ГРУ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в Одесской области во время войны с Россией - важные новости

22 октября стало известно, что захватчики нанесли ракетные удары по области в нескольких населенных пунктах, из-за этого пропало электроснабжение. В результате ракетных ударов пострадали три человека.

31 числа стало известно, что в небе над Одесской областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили две ракеты.

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